Президент Xsolla: «Сейчас мы видим в Азербайджане экосистему, ориентированную на экспорт, инновации и молодёжь»

В своем интервью президент Xsolla Крис Хьюиш объяснил, почему компания выбрала Азербайджан для размещения своего регионального офиса и R&D-центра.

«Для Xsolla всё очевидно: Азербайджан строит экосистему, ориентированную на экспорт, инновации и потенциал молодежи. Через IDDA нам были предложены отличные условия, включая резидентство в Технопарке — важный инструмент для технологических компаний», — отметил он.

По словам Хьюиша, в рамках стратегической реструктуризации Xsolla приняла решение сократить часть офисов в других странах и перенести ряд региональных операций в Баку. Уже сегодня в офисе компании работают 35 инженеров, и в течение ближайших месяцев их число должно удвоиться.

Xsolla — глобальная компания, чья платформа обрабатывает более 70% мировых транзакций в игровой индустрии. Партнёрство с Агентством инноваций и цифрового развития помогает компании интегрироваться в экосистему страны и открывать новые возможности для её устойчивого развития.