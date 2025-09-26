Конкурентные торги помогут Азербайджану привлечь инвестиции в энергетику и инфраструктуру - специалист АБР

БАКУ /Trend/ - Внедрение механизма конкурентных торгов может стать для Азербайджана ключом к обеспечению прозрачного ценообразования и привлечению частных инвестиций в энергетические и инфраструктурные проекты, как это успешно реализовано в Узбекистане и других странах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал старший инвестиционный специалист Азиатского банка развития (АБР) Али Малик на мероприятии «Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии».

По его словам, опыт Узбекистана является показательным: начиная с 2018 года АБР сопровождал ряд сделок, включая проекты солнечных электростанций мощностью около 1 ГВт, строительство очистных сооружений в Намангане, а также проекты по солнечной генерации и накоплению энергии в Гузаре. «Конкурентные торги позволяют достичь наименьшей стоимости реализации проектов и открывают рынок для международных инвесторов», — отметил он.

Малик подчеркнул, что АБР недавно подписал с правительством Азербайджана консультационное соглашение по проекту очистных сооружений, в рамках которого планируется подготовка тендера и привлечение частного сектора.

Эксперт также напомнил, что недавно в Азербайджане по итогам тендера компания ACWA Power получила контракт на реализацию первого в стране проекта по опреснению воды. «Этот пример наглядно демонстрирует, как грамотно структурированные проекты способны привлечь ведущих международных игроков на рынок Азербайджана», — резюмировал он.