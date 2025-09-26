"Мир таджикской вышивки" в Баку: искусство, в котором звучит душа народа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра открылась яркая и проникновенная выставка "Мир таджикской вышивки", организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджана совместно с Национальным музеем Таджикистана. Это событие стало очередным мостом в культурном диалоге между двумя странами, чьи связи уходят корнями в глубь веков, сообщает Trend Life.

На открытии выступили директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан–Таджикистан Айдын Мирзазаде, директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Иброхимзода Сафа, которые подчеркнули важность сохранения и продвижения культурного наследия, а также отметили, что выставка является ярким примером продолжения многолетнего дружеского сотрудничества между двумя народами.

Выставка погружает зрителя в богатый мир таджикской вышивки - одного из самых древних и изысканных видов декоративно-прикладного искусства Центральной Азии. 56 уникальных экспонатов из золотого фонда Национального музея Таджикистана представлены в Баку впервые.

Среди них:

– Сюзане - знаменитые вышитые панели, поражающие яркостью красок и сложностью орнаментов,

– Платья чакан, попурдузи, покрывала, джойнамазы, мужские поясные платки (миёнбанд),

– Покрывало для зеркала (оинахалта), дастарханы и другие элементы традиционного быта, хранящие в себе эстетику и символику таджикской культуры.

Каждый узор в этих произведениях говорит на особом языке - языке символов. Цветок граната и мак, солнце и звезда, лист ивы, хвост павлина, мальва - не просто элементы дизайна, а отражение мировоззрения, ценностей и тонкой связи человека с природой и космосом.

Особое место на выставке занимает чакан - уникальное направление таджикской вышивки, признанное мировым культурным достоянием и внесённое в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2018 году. Это не только техника, но и философия - воплощённая в тканях история поколений и культурный код народа.

Особую атмосферу торжеству придала насыщенная художественная программа. Ашуги Самира и Али исполнили таджикскую народную песню "Дильбар", народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова подарила залу проникновенное исполнение песни "Шоду-шод", которую сопровождал изящный танец в исполнении Вюсали Бабаевой. Молодой таджикский пианист Фируз Джураев поразил гостей виртуозным исполнением "Скерцо" композитора Миратулло Атоева.

Выставка "Мир таджикской вышивки" продолжает череду значимых культурных обменов между Азербайджаном и Таджикистаном. Напомним, в мае 2025 года в Душанбе прошла выставка "Национальное наследие Азербайджана, живущее в жемчужинах искусства", ставшая зеркальным отражением сегодняшнего события.

Организаторы приглашают жителей и гостей Баку открыть для себя красоту и смысловое богатство таджикского декоративного искусства, где каждый стежок несёт в себе отпечаток времени, рук мастера и души народа. Выставка продлится до 25 октября.

