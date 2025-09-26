Для интеграции ВИЭ в энергосистему важны современные механизмы прогнозирования - Расим Алиев

БАКУ /Trend/ - Для интеграции ВИЭ в энергосистему Азербайджана важны современные механизмы прогнозирования.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник отдела ветроэнергетики ОАО "Азеришыг" Расим Алиев в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшего в Баку.

"Также в процессе эксплуатации ВИЭ целесообразнее применять прогнозное техническое обслуживание с использованием данных SCADA (системы контроля и сбора данных) - это очень важно", - отметил Р. Алиев.

По его словам, благодаря прогнозному обслуживанию неисправности и проблемы можно предотвратить, что снижает затраты, экономит время и повышает точность прогнозирования производства электроэнергии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!