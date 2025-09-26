В Баку c эксклюзивным концертом выступят Alabina и фламенко-группа Los Niños de Sara (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 18 ноября в 20:00 на сцене Дворца Гейдара Алиева состоится зажигательный концерт - с эксклюзивной программой выступит всемирно известная Alabina - уникальный голос, объединивший мелодичность Востока с огненным ритмом Запада, сообщает Trend Life.

Неповторимая атмосфера страсти, энергии и культурного многообразия оживёт на сцене в исполнении легендарной певицы Ishtar Alabina, чьи вокальные партии проникают в самое сердце. Её будет сопровождать зажигательная фламенко-группа Los Niños de Sara (Gipsy), признанная за яркий колорит и живую энергетику.

В программе вечера - любимые миллионами хиты: Habibi (Sawah), Alabina, Salma Ya Salama, Ragga Boom и другие композиции, сплетённые из арабских, испанских и французских музыкальных традиций.

Этот концерт - не просто выступление, а культурное путешествие без границ, где каждый сможет почувствовать ритм свободы, страсти и живой музыки.

