В Баку завершился культурно-просветительский марафон "Жемчужины искусства" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершился цикл лекций и концертов проекта "Жемчужины искусства" Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM) министерства культуры, прошедшего в рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли, в Азербайджанской академии труда и социальных отношений, сообщает Trend Life.

На мероприятии, прошедшем при поддержке профсоюза работников культуры, и.о. директора MEMİM, доктор искусствоведения, доцент Вугар Гумбатов отметил, что проект направлен на донесение до широкой аудитории богатого наследия великого композитора, создателя первой оперы на мусульманском Востоке, музыковеда, публициста, драматурга и просветителя, академика Узеира Гаджибейли. Было отмечено, что Узеир бек своим многогранным творчеством, неутомимой педагогической и просветительской деятельностью сыграл исключительную роль в развитии культурного и национального самосознания нашего народа.

Ведущей мероприятия была сотрудник MEMİM, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы. Была заслушана лекция доктора философии по искусствоведению, профессора Азербайджанской национальной консерватории, завотделом MEMİM Джамили Мирзоевой на тему "Применение азербайджанской народной музыки в творчестве Узеира Гаджибейли".

Затем была представлена ​​концертная программа. Хор Международного центра мугама имени Джахангира Джахангирова (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова), танцевальная группа Бакинской хореографической академии (художественный руководитель - народный артист Юсиф Гасымов), студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств порадовали зрителей красочной программой, основанной на произведениях Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева-старшего.

Напомним, что первая лекция-концерт в рамках проекта "Жемчужины искусства" прошла 19 сентября в Азербайджанском университете языков, а вторая – 22 сентября в Бакинском государственном университете.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!