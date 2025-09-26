Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Молдове

БАКУ /Trend/ - Делегация под руководством председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Мазахира Панахова посетит Молдову с целью наблюдения за парламентскими выборами, которые состоятся 28 сентября.

Об этом Trend сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата Центральной избирательной комиссии.

Было отмечено, что визит состоится по официальному приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжелики Караман и имеет важное значение для дальнейшего укрепления сотрудничества между высшими избирательными органами двух стран.

В рамках визита запланированы встречи Мазахира Панахова не только с его молдавским коллегой, но и другими официальными лицами. Предполагается обсуждение перспектив развития долгосрочного сотрудничества между избирательными органами, расширения возможностей для взаимного обмена опытом, а также вопросов, представляющих интерес в сфере организации и управления выборами.

Делегация до дня голосования ознакомится с процессом подготовки к парламентским выборам, а в день голосования будет наблюдать за процедурами голосования на избирательных участках в столице Кишинэу.

