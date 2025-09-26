Азербайджан и Центральная Азия ускоряют развитие ветроэнергетики при поддержке ACWA Power

БАКУ /Trend/ - Развитие ветроэнергетики в Центральной Азии и Азербайджане выходит на новый уровень благодаря проектам ACWA Power, налоговым льготам и поддержке местных сообществ.

Об этом заявил директор по эксплуатации и техническому обслуживанию ветропарков NOMAC – ACWA Power Раджкумар Гопалсами на мероприятии “Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

Он отметил, что компания не только внедряет инновационные решения с производителями турбин, но и активно поддерживает регионы, где расположены ветропарки.

По его словам, в Азербайджане ACWA Power реализует проект мощностью 240 МВт, из которых 78 МВт уже успешно введены в эксплуатацию вблизи Баку.

«До конца 2025 года компания планирует полностью завершить строительство и с 1 января 2026 года обеспечить около 300 тыс. домохозяйств 907 ГВт·ч чистой энергии в год, что позволит сократить выбросы CO₂ на 400 тыс. тонн.

В Узбекистане ACWA Power развивает крупнейший ветропарк Bash мощностью 500 МВт с использованием 79 турбин по 6,5 МВт каждая», - подчеркнул он.

Р.Гопалсами отметил, что ветроэнергетические проекты компании также сопровождаются социальной поддержкой местных сообществ, включая строительство школ и развитие инфраструктуры.