Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завершен предварительный этап оценки состояния безопасности критической информационной инфраструктуры Азербайджана

Общество Материалы 26 сентября 2025 14:41 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, полученной в Службе государственной безопасности, являющейся уполномоченным органом в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Азербайджанской Республики, а также борьбы с киберугрозами, на заседании соответствующей комиссии были обсуждены меры, принимаемые для проверки соблюдения требований, установленных нормативно-правовыми актами в соответствующей сфере, возникшие трудности, а также вопросы, связанные с их устранением.

Как сообщает Trend, в информации также указано, что в заседании в полном составе приняли участие члены комиссии от Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Было отмечено, что на заседании обсуждались результаты предварительных оценок, проведенных в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Также подчеркнуто, что был устранен ряд недостатков, выявленных в некоторых критических информационных инфраструктурах. В результате обсуждений были поставлены новые цели по усилению устойчивости критической информационной инфраструктуры страны к современным киберугрозам.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с проведением комиссией проверок соблюдения общих и специальных требований безопасности в субъектах критической информационной инфраструктуры на основе утвержденного уполномоченным органом плана.

Помимо текущих тем повестки дня заседания, был также обсужден ряд других вопросов, связанных с обеспечением безопасности критической информационной инфраструктуры. В соответствии с международной практикой (NIS-2, CSF 2.0) совершенствование общих требований к безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, а также постоянное обновление перечня объектов критической информационной инфраструктуры с учетом рисков и современных моделей киберугроз признано важным с точки зрения обеспечения национальных интересов.

С учетом вышеизложенного, была отмечена необходимость представления проектного предложения по внесению дополнений и изменений в перечень объектов критической информационной инфраструктуры, а также учета и совершенствования перечня систем автоматизированного управления технологическими процессами (SCADA), имеющих особое значение для страны. Кроме того, обсуждалось усиление контроля за соблюдением специальных требований к безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что регулярная идентификация и оценка рисков безопасности в критической информационной инфраструктуре, а также расчет финансовой нагрузки от этих рисков и их учет при управлении имеют большое значение.

Также говорилось, что необходимо устранить зависимость от услуг юридических лиц, не соответствующих требованиям, предъявляемым к провайдерам услуг кибербезопасности для объектов критической информационной инфраструктуры.

На заседании комиссии было отмечено, что Национальный киберцентр осуществляет обмен информацией с заинтересованными субъектами с использованием средств криптографической защиты, и важность дальнейшего совершенствования этой практики с учетом отраслевых стандартов.

Отметим, что указанная комиссия, помимо организации проверки соблюдения требований к безопасности критической информационной инфраструктуры, отвечает также за оценку мер, принимаемых субъектами критической информационной инфраструктуры для устранения выявленных недостатков, подготовку периодических отчетов и информации о проделанной работе, а в случае выявления серьезных нарушений, способных привести к угрозе безопасности критической информационной инфраструктуры, или возникновения критической ситуации в сфере безопасности - за своевременное поднятие вопроса для принятия неотложных мер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости