Стала известна примерная дата открытия железной дороги Агдам-Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Открытие железной дороги Агдам–Ханкенди и Ханкендинского железнодорожно-автовокзального комплекса планируется к концу 2026 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ариф Агаев на мероприятии, посвященном началу пассажирских перевозок по маршруту Гянджа-Мингячевир-Агстафа.

Он отметил, что в начале 2025 года было возобновлено пассажирское сообщение по маршруту Баку-Балакен-Баку, 15 июня маршрут Баку-Агстафа-Баку был продлен до Газаха, а 30 августа открылась линия Баку-Агдам-Баку.

"Организация рейсов из Баку в Агдам повысит доступность общественного транспорта в Карабахском экономическом регионе и будет способствовать социально-экономическому возрождению Агдама и прилегающих районов", - отметил он.

А. Агаев сообщил, что к концу 2026 года планируется открыть железную дорогу Агдам-Ханкенди и Ханкендинский железнодорожно-автовокзальный комплекс.

"Помимо Карабаха, восстановление железнодорожной инфраструктуры продолжается и в Восточно-Зангезурском экономическом районе. Проектные работы по линии Горадиз–Агбенд выполнены на 84%, строительные работы – на 67%", - сказал он.

