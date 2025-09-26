IFC выделила главные факторы роста инвестиций в "зеленую" энергетику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Приоритетные инвестиции в энергосетевую инфраструктуру, надежные соглашения о покупке электроэнергии (PPA – Power Purchase Agreement) и реализация пилотных оффшорных проектов являются ключевыми факторами для улучшения инвестиционного климата.

Как сообщает Trend, об этом заявил специалист по инвестициям в Европу и Южный Кавказ Международной финансовой корпорации (IFC) Вячеслав Гордиенко на мероприятии "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшем в Баку.

По его словам, в Азербайджане сегодня имеется 1,7 гигаватта энергетического потенциала, выделенного под проекты и готового к использованию к 2027 году.

Гордиенко подчеркнул, что первоочередной задачей является развитие электросетевой инфраструктуры:

"Позитивным моментом в этом направлении является сотрудничество ОАО Azerenerji с Группой Всемирного банка по реализации масштабной инвестиционной программы".

Он отметил, что для инвесторов не менее важна предсказуемость доходов, а в этом ключевую роль играют соглашения PPA: "Идеальными считаются договоры с надежным покупателем и сроком действия, совпадающим с периодом погашения долга. Это формирует благоприятные условия для привлечения дополнительных инвестиций".

Говоря об оффшорных инициативах, представитель IFC отметил, что пилотный проект мощностью 200 мегаватт является важным шагом: "Этот проект позволит перейти к практической реализации. Однако учитывая масштаб возможностей, одной стране справиться будет сложно – потребуется региональное сотрудничество".

По словам Гордиенко, управление рисками в сфере возобновляемой энергетики возможно при условии раннего планирования, применения стандартизированных механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), организации инвестиций в твердой валюте, предоставления кредитов в национальной валюте и использования валютного хеджирования.

"Идеально, если риски учитываются на ранней стадии. Пока правительство разрабатывает финансово устойчивое ГЧП, компании могут минимизировать риски уже на этапе подготовки и проектирования.

Стандартный PPA гораздо эффективнее, чем разработка нового договора для каждого проекта – это сокращает юридические издержки и экономит время.

Валютные риски также имеют большое значение. Наиболее распространенный вариант – заключение долгосрочных договоров в твердой валюте, когда риск ложится на покупателя. Если это невозможно, альтернативой может быть кредитование в национальной валюте. Кроме того, можно использовать инструменты хеджирования – свопы и фьючерсы. Несмотря на дополнительные расходы, это обеспечивает большую уверенность в будущих доходах", – отметил представитель IFC.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!