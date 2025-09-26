Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Омбудсмен взяла под контроль вопрос обеспечения прав 7 азербайджанцев, доставленных из Сирии

Общество Материалы 26 сентября 2025 15:59 (UTC +04:00)
Омбудсмен взяла под контроль вопрос обеспечения прав 7 азербайджанцев, доставленных из Сирии

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 17 сентября 2025 года 7 граждан Азербайджана - 1 женщина и 6 детей, содержавшихся в лагерях на территории Сирийской Арабской Республики, были доставлены в нашу страну.

Об этом сообщили Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

Отмечается, что по поручению уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) Сабины Алиевой сотрудники Аппарата провели встречу с лицами, размещенными в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, был рассмотрен вопрос обеспечения их прав.

На встрече была предоставлена информация о полномочиях, деятельности и возможностях обращения к омбудсмену, а также даны рекомендации по социальной адаптации детей, документированию и другим вопросам. Также были проведены беседы с руководителем и сотрудниками учреждения, была получена информация о работе, проведенной с размещенными лицами.

Вопрос находится на контроле ​​омбудсмена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости