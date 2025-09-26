Депутаты Милли Меджлиса направили обращение парламентам всего мира в связи с Днем памяти

БАКУ /Trend/ - Руководители рабочих групп Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям и главы делегаций Азербайджана в международных парламентских организациях направили обращение своим коллегам в международных парламентских организациях и парламентах иностранных государств в связи с 27 сентября – Днём памяти.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В обращении отмечается, что в результате агрессивной политики Республики Армения в начале 90-х годов прошлого века были оккупированы 20 процентов территории Азербайджанской Республики, а в отношении азербайджанцев были осуществлены акты этнической чистки и геноцида.

В документе напоминается, что 27 сентября 2020 года, после очередного широкомасштабного наступления вооружённых сил Армении, Азербайджанская Республика, используя предоставленное Уставом ООН право на самооборону, начала контрнаступательную операцию с целью принуждения агрессора к миру и прекращения оккупации азербайджанских земель. Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в ходе 44-дневных боевых действий был положен конец 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий нашей страны и обеспечено восстановление территориальной целостности нашего государства.

В обращении также говорится о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых вооруженными силами Армении в период военных действий. Особо отмечено, что, невзирая на совершённые вооруженными силами Армении кровопролитные нападения и акты жестокости, Армия Азербайджана неукоснительно соблюдала нормы международного гуманитарного права, нацеливаясь исключительно на вооруженные силы и военные объекты противника, и не допуская причинения вреда гражданским лицам и населённым пунктам.

В документе также упомянуто, что по итогам проведённой 19-20 сентября 2023 года антитеррористической операции была прекращена деятельность созданного Арменией режима криминальной хунты, и суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен на всей его территории. В настоящее время бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на свои родные земли по мере строительства и восстановления населённых пунктов в освобождённых от оккупации районах. Вместе с тем, с сожалением констатируется урон, наносимый сотнями тысяч мин, заложенных Арменией на азербайджанских территориях.

Подчёркивается, что, несмотря на всё это, именно Азербайджан представил 5 базовых принципов нормализации отношений с Арменией, прилагал в последние 5 лет серьёзные усилия для реализации мирной повестки дня, и что проект мирного договора был разработан именно азербайджанской стороной. В этой связи напоминается, что проведённые в начале августа этого года по приглашению Президента США Дональда Трампа в Вашингтоне переговоры между Президентом Азербайджана и Премьер-министром Армении и парафирование проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» создали благоприятные условия для окончательного урегулирования конфликта.

В то же время, подчёркнуто, что, согласно достигнутым договорённостям, «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», реализация которого предстоит, превратится в важное, связующее континенты транспортное звено. Выражается уверенность, что подписание в перспективе окончательного мирного договора, закрепляющего прочный и долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией, откроет новые горизонты стабильности и сотрудничества для всего региона Южного Кавказа.

