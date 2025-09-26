В Гянджинcкой филармонии открылась выставка работ Мехрибан Алышовой "Мелодия красок" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В стенах Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова открылась персональная выставка работ талантливой художницы Мехрибан Алышовой, получившая поэтичное название "Мелодия красок". Это событие объединило живопись, эмоции и тонкую визуальную поэзию в одном пространстве, вызвав большой интерес ценителей изобразительного искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В начале мероприятия к гостям обратилась сама автор выставки. В своём искреннем выступлении Мехрибан Алышова выразила благодарность всем, кто поддержал её на творческом пути, подчеркнув, что для неё самая большая ценность - это впечатления и эмоции, с которыми зрители покинут зал.

Выставка "Мелодия красок" - это не просто собрание картин, а визуальное путешествие в мир чувств, переданных через цвет и форму. В работах художницы дыхание природы, пульс жизни, глубина человеческой души. Каждая её картина словно звучит своей мелодией, открывая зрителю возможность не только видеть, но и слышать искусство.

Говоря о значении выставки, выступающие отметили, что творчество Мехрибан Алышовой - яркий пример синтеза традиций и новаторства. Её работы продолжают богатые традиции азербайджанского изобразительного искусства, одновременно демонстрируя свежий взгляд и современное художественное мышление.

