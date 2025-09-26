ЕБРР планирует финансирование новых "зеленых" проектов в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует участвовать в финансировании новых проектов в области "зеленой" энергии в Азербайджане.

Об этом сказал Trend главный банкир энергетического сектора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сандро Мусеридзе в ходе прошедшего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

Он отметил, что банк уже профинансировал проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане общей мощностью 1,2 ГВт: "На реализацию этих проектов ЕБРР потратил около 400 миллионов долларов США. Есть и другие финансирующие стороны, такие как AБР и другие кредиторы".

Мусеридзе добавил, что банк имеет планы по новым проектам: "Мы обсуждаем несколько инициатив с Азербайджаном и надеемся, что в этом или следующем году сможем обнародовать часть из них и подписать контракты. Трудно назвать точную цифру, но общая стоимость проектов, включая капитал и кредиты от других финансовых учреждений, превысит 1 миллиард долларов США.

В настоящее время мы обсуждаем несколько проектов с Азербайджаном. Мы надеемся, что в этом или следующем году мы обнародуем некоторые из них и подпишем контракты".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!