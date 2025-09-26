В Тертере сдан в эксплуатацию детский сад, отремонтированный по инициативе Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 сентября в селе Гусенли Тертерского района был сдан в эксплуатацию ясли-сад, отремонтированный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, здание детского сада села Гусенли было построено в 1970-х годах. Одноэтажное здание, состоящее из двух корпусов и вспомогательных помещений, обветшало и стало непригодным для эксплуатации.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева в детском саду были проведены ремонтные работы, учреждение было оснащено мебелью и оборудованием. Благоустроена и асфальтирована прилегающая территория, организована детская игровая площадка.

На церемонии открытия выступили глава Исполнительной власти Тертерского района Мустегим Мамедов, представитель Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев, председатель районной организации партии «Ени Азербайджан» Эльдар Асадов и другие. Они поздравили детей, их родителей и коллектив детского сада, пожелали малышам счастливого будущего и стать достойными сыновьями и дочерями нашей страны.

В выступлениях была отмечена забота и внимание, проявляемые Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой к системе дошкольного образования, а также проведенная в этом направлении работа, проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в сфере образования, и меры, осуществляемые по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Жители села и родители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проявленную заботу.

Затем участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

Исполняющая обязанности заведующей яслей-сада села Гусенли Нигяр Рзаева, поделившись своими впечатлениями с АЗЕРТАДЖ, поблагодарила Азербайджанское государство и Фонд Гейдара Алиева за проведенный ремонт здания детского сада.

«Мы будем стараться воспитывать детей в духе патриотизма, растить их как полезных для общества граждан», — сказала она.

Мать одного из воспитанников детского сада Нигяр Алиева, выразив удовлетворение условиями, созданными в детском саду, сказала: «Я испытывала чувство сожаления из-за прежнего состояния детского сада. Всегда говорила: как хорошо было бы, если бы наш детский сад тоже отремонтировали. Сегодня ясли-сад после ремонта сдан в эксплуатацию. В здании созданы все необходимые условия для детей. Как мать, я очень рада этому и выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева».