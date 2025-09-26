Весёлая и остроумная история о семейных отношениях в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся показ легендарной оперетты великого композитора Узеира Гаджибейли "Муж и жена" (Ər və arvad). Он приурочен к 140-летию основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, автора первой оперы на Востоке и композитора Государственного гимна Азербайджана Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Это весёлая и остроумная история о семейных отношениях, конфликтах и взаимопонимании между мужем и женой. С помощью музыкальных номеров и сценических образов автор мастерски раскрывает темы любви, повседневной жизни и традиций, придавая им универсальное звучание, понятное и близкое зрителю.

"Муж и жена" - первая оперетта не только Азербайджана, но всего Востока, написанная Узеиром Гаджибейли в 1909 году. Премьера оперетты состоялась в 1910 году и она сразу завоевала популярность благодаря живому юмору и национальному колориту. Оперетта "Муж и жена" стала не только ярким примером национальной музыкальной культуры, но и символом возрождения азербайджанского театра и музыкального искусства. Она ставится с неизменным успехом на сценах Азербайджана уже более века. Современная редакция и оркестровка принадлежат заслуженному деятелю искусств Сардару Фараджову.

Режиссёр-постановщик спектакля - Юсиф Акберов, сценограф - заслуженный художник Эльдар Гурбанов, балетмейстеры-постановщики - заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер - Вагиф Мастанов.

В постановке приняли участие - народные артисты Ильхам Намиг Кямал и Фатма Махмудова, заслуженные артисты Алекбер Алиев и Акбер Ализаде, лауреат президентской премии Гусейн Алили, а также актёры Гюльджахан Саламова, Гюльтадж Алили, Алимамед Новрузов, Руслан Мурсалов и Фарид Рзаев. Особое место в спектакле заняли хоровая группа и балетная труппа театра.

После спектакля народный артист, заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана Ильхам Намиг Кямал, пригласив на сцену балетных артистов театра - Романа Краснова и Анну Джаббарову, тепло поздравил их с 20-летием плодотворной творческой деятельности в театральной сфере и вручил почётные грамоты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!