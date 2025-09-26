Назван рост портфеля IFC в энергетическом секторе

БАКУ/ Trend/ - Совокупный портфель Международной финансовой корпорации (IFC) в энергетике на 30 июня 2025 года достиг 6,7 млрд долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил Инвестиционный менеджер по инфраструктуре в Европе и Южном Кавказе IFC Вячеслав Гордиенко на мероприятии «Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной зии».

«В центре нашей стратегии — развитие "зелёной" энергетики и создание рабочих мест, что напрямую связано с Азербайджаном и более широким регионом», - сказал он.

По его словам, IFC же рассматривает это не как проблему, а как возможность — вовлекаться на раннем этапе и помогать формировать проекты так, чтобы они были банковскими и в дальнейшем могли получить финансирование IFC.

"Мы работаем в двух форматах: сотрудничество - более зрелые проекты, где нужна лёгкая поддержка, например, анализ проектной документации или финансовых моделей. Обычно такие соглашения составляют до $1 млн, чаще — $100–500 тыс. Недавно в Грузии мы помогали девелоперу солнечного и ветрового проекта в переговорах с правительством и анализе CFD-модели. Такие проекты занимают от полугода до года. И совместная разработка — более сложные и инновационные проекты, где IFC выступает соинвестором на ранней стадии. Здесь суммы могут достигать 8 миллионов долларов, сроки — 1–2 года и более. Обычно это пилотные проекты или проекты на «зелёном поле», например, в сфере водорода в Польше или хранилищ энергии в Украине», — пояснил он.

В качестве примеров Гордиенко привёл Украину: "IFC поддерживает крупную программу ветроэнергетики около 600 МВт, первый проект уже профинансирован (147 МВт). Работать в условиях войны крайне сложно — необходимо учитывать EPC-контракты, страховку, мобилизацию персонала и прочее. IFC сопровождала клиентов с самого начала, включая технические и экологические вопросы, прогнозирование цен на электроэнергию и переход на рыночные модели без PPA. Параллельно с Всемирным банком мы готовим основу для масштабного ввода ВИЭ после наступления мира».

"Совместно с Equinor и Polenergia IFC работала над первым в Польше проектом оффшорной ветроэнергетики (1,4 ГВт). Мы помогли разработать стратегию распределения выгод для местных сообществ, после чего Equinor решила применять такой подход глобально", - добавил он.