Статведомства Азербайджана и Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет статистики Азербайджана и Агентство по статистике при Президенте Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на таджикское статистическое ведомство.

Подписание состоялось в рамках III Международного статистического форума на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов» и 73-го заседания Совета руководителей статистических органов стран – участников СНГ в Баку.

В рамках меморандума планируется развитие партнёрского сотрудничества между статистическими ведомствами Таджикистана и Азербайджана, направленного на совершенствование статистической отрасли, обеспечение точной и достоверной информации в целях социально-экономического развития обеих стран, а также на укрепление более глубокого и взаимовыгодного взаимодействия в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что стороны намерены содействовать друг другу в повышении квалификации специалистов в области статистики, организовывать совместные семинары и тренинги, способствующие обмену опытом и повышению профессионального уровня сотрудников при разработке и реализации будущих программ.