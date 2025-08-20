Туркменистан утвердил новые правила ведения кадастра возобновляемых источников энергии

АШХАБАД /Trend/ - Министерство энергетики Туркменистана утвердило "Порядок ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и использования его данных", предусматривающий создание национальной базы для мониторинга потенциала страны в сфере ВИЭ, передает Trend со ссылкой на проект SECCA.

Кадастр станет централизованной системой, содержащей сведения о потенциальных и действующих объектах ВИЭ, их установленной мощности, годовом объеме производства электроэнергии, а также о производителях по административным регионам. В нем также будут отражены данные о видах используемых возобновляемых источников энергии.

Система призвана содействовать разработке государственных и региональных программ в области ВИЭ, обеспечению электроэнергией труднодоступных районов, прогнозированию сокращения выбросов загрязняющих веществ и привлечению инвестиций в сектор.

Документ подготовлен при поддержке проекта Европейского союза "Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии" (SECCA). Кадастр будет вестись как в электронном виде на сайте министерства, так и на бумаге, с регулярным обновлением данных, открытых для общественности за исключением информации, ограниченной законодательством.

Ранее в 2025 году Министерство энергетики также утвердило два дополнительных нормативных документа, разработанных с учетом рекомендаций проекта SECCA, касающихся гарантированного подключения установок ВИЭ к государственной энергосистеме и правил безопасности эксплуатации электроэнергетических объектов.