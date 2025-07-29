Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 июля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9697 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0419 маната, 100 российских рублей – 2,0800 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|1.9697
|AUD
|1.1088
|BYN
|0.5732
|BGN
|1.0075
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1221
|CZK
|0.0801
|CNY
|0.2369
|DKK
|0.2639
|GEL
|0.6286
|HKD
|0.2166
|INR
|0.0196
|GBP
|2.2692
|IRR
|0.0294
|SEK
|0.1768
|CHF
|2.1152
|ILS
|0.5066
|CAD
|1.2379
|KWD
|5.5676
|KZT
|0.3134
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0196
|HUF
|0.4957
|MDL
|0.1
|NOK
|0.1666
|UZS
|0.0135
|PKR
|0.6003
|PLN
|0.4624
|RON
|0.3883
|RUB
|2.08
|RSD
|0.0168
|SGD
|1.3213
|SAR
|0.4532
|xdr
|2.3225
|TRY
|0.0419
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0407
|JPY
|1.1459
|NZD
|1.0146