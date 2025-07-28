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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 июля

Экономика Материалы 28 июля 2025 09:37 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 июля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 июля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9969 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0419 маната, 100 российских рублей – 2,1375 маната.

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