Продуктовые субсидии направлены на компенсацию расходов фермеров - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Продуктовые субсидии направлены на компенсацию расходов фермеров.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в ходе общественных слушаний в комитете Милли Меджлиса по аграрной политике, посвященных задачам, вытекающим из «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что на сегодняшний день около 50 процентов посевов зерновых в Азербайджане расположены на богарных (неорошаемых) территориях. "В условиях изменения климата добиться значительного роста урожайности только за счет богарных хозяйств невозможно. Конечно, внедрение новых сортов, выведение засухоустойчивых видов и расширение научных исследований могут дать определенные результаты. Однако орошение является главным условием. Мы можем добиться высокой урожайности только на тех территориях, которые обеспечены водой и где применяются современные технологии орошения", - сказал он.

Министр выразил сожаление в связи с тем, что некоторые фермеры не осуществляют агротехнические мероприятия по уходу в полной мере. "Отдается предпочтение внесению удобрений без проведения анализа почвы, а современные технологии орошения не применяются на должном уровне, хотя нашей главной целью здесь является достижение высокой урожайности именно в специализированных районах за счет использования современных оросительных систем. В прошлом году в хозяйствах, подключившихся к программе продовольственной пшеницы и применивших современные оросительные системы, средняя урожайность составила 5,8 тонны. Этот показатель значительно выше средней урожайности по стране. Если в рамках данной программы в прошлом году было охвачено 22 тысячи гектаров площадей, то в текущем году эта цифра уже достигла 29 тысяч гектаров. Верим, что в ближайшие годы данный показатель увеличится еще больше.

Вопрос сокращения потерь продукции и потерь в послеуборочный период также чрезвычайно важен. Одной из главных причин, по которой мы стимулируем создание холодильных складов и, в особенности зерновых силосов, является именно улучшение условий хранения продукции и сведение потерь к минимуму. Сегодня в различных регионах страны мы наблюдаем, что зерно, пшеница, ячмень и кукуруза хранятся на складах насыпным способом, порой даже без фасовки в мешки. В таких условиях при хранении продукции от одного сезона к другому из-за сырости, влажности и других факторов потери составляют 10-20 процентов, а в некоторых случаях и до 30 процентов. Для решения этой проблемы необходимо создание современных зерновых силосов. Именно поэтому в государственной программе предусмотрено увеличение количества холодильных складов и зерновых силосов. Это одновременно послужит расширению логистических возможностей".

Были затронуты также вопросы логистики и сбыта. Отмечалось, что госпрограмма косвенно служит развитию и этих сфер. Холодильные склады и зерновые силосы помогают решать логистические проблемы, а продуктовые субсидии расширяют возможности сбыта.

"По нашим расчетам касательно холодильных складов, в Азербайджане существует потребность в мощностях холодильного хранения в объеме примерно 900 тысяч — 1 миллион тонн. В настоящее время около 400 тысяч тонн из этого объема создано за счет государственной поддержки в предыдущие годы. Согласно Государственной программе, до 2030 года предусмотрено создание дополнительных 100 тысяч тонн мощностей хранения. Ожидается, что на последующем этапе возникнет необходимость в еще большем увеличении инвестиций в данном направлении. Аналогичная ситуация складывается и с зерновыми силосами. В настоящее время в стране существует потребность в мощностях для хранения зерна в объеме около 2,5 миллиона тонн. В целом мировой опыт показывает, что страны вкладывают серьезные инвестиции в расширение инфраструктуры хранения. Например, Турция за последние пять лет увеличила свои мощности по хранению зерна с 9 миллионов тонн до 12 миллионов тонн и планирует к 2030 году повысить этот показатель до 20 миллионов тонн", - сказал министр.

Что касается экспортных субсидий, то, по его словам, в данном направлении предусматривается поэтапный подход. В первую очередь планируется приведение продукции в соответствие с международными сертификатами и поощрение сертификации. После завершения этого этапа могут быть рассмотрены и механизмы дополнительного стимулирования экспорта.

Кроме того, был затронут вопрос развития высших учебных заведений в аграрной сфере и подготовки кадров. Было отмечено, что также планируется расширение программ двойных дипломов: "В данном направлении расширяется сотрудничество между Университетом Оклахомы, турецкими университетами и высшими учебными заведениями Азербайджана. Это внесет важный вклад в подготовку кадров в аграрной сфере в соответствии с международными стандартами. Министерством науки и образования ведется работа в направлении расширения учреждений профессионального образования, и это тоже даст положительные результаты. При Аграрном университете, действующем в подчинении министерства сельского хозяйства, уже начал функционировать Аграрный колледж, и мы верим, что эта структура сыграет важную роль в подготовке кадров. В то же время существуют программы, реализуемые в рамках сотрудничества Университета ADA с Болонским университетом. В составе Азербайджано-Итальянского университета также уже дан старт учебным программам по аграрным специальностям. В целом ожидается рост потребности в кадрах в аграрной сфере. В частности, существует серьезная потребность в специалистах, специализирующихся в сфере животноводства. Хотя в последние годы наблюдается рост интереса к аграрному образованию, необходимо проводить постоянную просветительскую работу в направлении повышения привлекательности этой сферы, правильного разъяснения ее потенциала и донесения ее перспектив до общества".