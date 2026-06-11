Азербайджан и Иран согласовали распределение водных ресурсов реки Араз (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Утверждены режимы работы по распределению водных ресурсов реки Араз между Азербайджаном и Ираном.

Согласно информации, распространенной Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, соответствующее решение было принято в ходе 55-го заседания постоянно действующей совместной азербайджано-иранской комиссии по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз, прошедшего в Иране.

Заседание прошло под руководством сопредседателя совместной комиссии с азербайджанской стороны, председателя правления Региональной службы водной мелиорации при ADSEA Закира Гулиева и сопредседателя с иранской стороны, начальника Главного управления по пограничным рекам Министерства энергетики Исламской Республики Иран Фарибы Авериде.

В рамках заседания были разработаны и утверждены режимы работы по распределению водных ресурсов реки Араз между двумя странами. Наряду с этим обсуждались вопросы проведения мониторинга забираемой из реки воды, контроля качества воды, установки на реке новых водоизмерительных приборов современного типа и другие вопросы взаимного сотрудничества.

По итогам обсуждений между сторонами был подписан итоговый протокол, охватывающий предстоящие работы.

В мероприятии приняли участие представители Региональной службы водной мелиорации, Государственной службы контроля за использованием и охраной вод при ADSEA, Министерства экологии и природных ресурсов и ОАО «Азерэнержи».