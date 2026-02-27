БАКУ/Trend/ - Румыния намерена присоединиться к проекту "зеленого" энергокоридора Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на отчет о работе, проделанной Министерством энергетики Азербайджана в 2025 году.

Отмечается, что 4 апреля 2025 года в Баку в ходе второго министерского заседания по проекту был подписан "Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики, Министерством энергетики Болгарии, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции о передаче и торговле "зеленой" электрической энергией".

Подчеркивается, что также был утвержден график реализации работ в рамках проекта.

"Румынская сторона выразила желание присоединиться к указанному проекту. В связи с этим Турцией был подготовлен проект Протокола о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании, подписанный 4 апреля 2025 года. В настоящее время проект Протокола рассматривается сторонами.

Кроме того, подготовленный Турцией проект документа "Техническое задание" (ToR) также находится на стадии согласования между сторонами", - говорится в отчете.