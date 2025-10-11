Производство дизельного топлива на НПЗ STAR резко выросло

БАКУ/Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод STAR, управляемый азербайджанской SOCAR в Турции, в июле 2025 года произвел 556 181 тонну дизельного топлива, что на 47,8% больше, чем 376 332 тонны в июле 2024 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетических рынков Турции.

В июле 2025 года завод импортировал 955 975 тонн сырой нефти, что на 39,3% больше, чем 686 462 тонн за тот же период 2024 года.

Выпуск также включал 165 654 тонны авиационного топлива, 26 617 тонн сжиженного нефтяного газа (LPG), 134 892 тонны нафты, 54 667 тонн нефтяного кокса, 22 037 тонн высокосернистого дизеля, а также другие нефтепродукты.

STAR, начавший работу 19 октября 2018 года, объединяет переработку нефти с производством нефтехимической продукции и считается крупнейшим инвестиционным проектом в реальном секторе экономики Турции.

По состоянию на конец 2024 года годовая мощность переработки нефти завода достигла 13 миллионов тонн. STAR выпускает широкий спектр нефтепродуктов, включая дизельное топливо, нафту и авиационный керосин, при этом годовое производство нафты почти полностью обеспечивает потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье.