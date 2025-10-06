Минздрав завез в Азербайджан вакцины против гриппа

БАКУ /Trend/ - В связи с похолоданием в осенне-зимний период на территории страны увеличивается вероятность распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

С целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения в Азербайджан поставлены полностью безопасные и качественные вакцинные препараты против сезонного гриппа, произведённые французской компанией Sanofi Pasteur.

Согласно приказу министра здравоохранения Теймура Мусаева, с 8 октября 2025 года в стране начинается кампания по вакцинации против гриппа.

Вакцинация против гриппа особенно рекомендуется медицинским работникам, беременным женщинам, а также лицам старше шести месяцев, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания.

В целях защиты здоровья населения и предотвращения случаев острых респираторных вирусных инфекций Министерство здравоохранения призывает граждан пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Вакцинация проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства или работы.