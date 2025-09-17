Будет улучшено техобеспечение лабораторий по экспертизе изъятых из незаконного оборота наркотических средств

БАКУ /Trend/ - Будут приняты дополнительные меры по улучшению технического обеспечения лабораторий, проводящих предварительные исследования и судебную экспертизу изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, срок реализации программы охватывает 2025–2030 годы.

Министерство юстиции определено главным исполнительным органом, министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет и Служба государственной безопасности - другими исполнительными органами.

