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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны

Политика Новость 7 ноября 2026 13:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду военнослужащих Министерства обороны.

В распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

воинское звание «генерал-лейтенант»

генерал-майору Зауру Зейналабдул оглу Рустамову

воинское звание «генерал-майор»

полковнику Эльнуру Али оглу Алескерли

полковнику Хикмету Ровшан оглу Алиеву

полковнику Тельману Аскер оглу Гусейнову".

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