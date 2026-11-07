Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду военнослужащих Министерства обороны.
В распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
воинское звание «генерал-лейтенант»
генерал-майору Зауру Зейналабдул оглу Рустамову
воинское звание «генерал-майор»
полковнику Эльнуру Али оглу Алескерли
полковнику Хикмету Ровшан оглу Алиеву
полковнику Тельману Аскер оглу Гусейнову".