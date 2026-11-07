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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Общество Новость 7 ноября 2026 13:09 (UTC +04:00)
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Фото: Trend News Agency
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 8 ноября ожидаются переменные осадки.

Об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

Местами на полуострове вероятны интенсивные осадки, ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, временами интенсивного характера, грозы, град, в горных районах - снег. В некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 14-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.

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