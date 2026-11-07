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Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира (ФОТО)

Азербайджан Новость 7 ноября 2026 13:25 (UTC +04:00)
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира (ФОТО)
Фото: Федерация гимнастики Азербайджана
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - На чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, проходящем в китайском городе Нанкин, сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, представители страны Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов успешно выступили в решающем этапе соревнований в смешанной синхронной программе по прыжкам на батуте.

Дуэт брата и сестры набрал в финале 52,010 балла и завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Благодаря этому результату Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов впервые вошли в число серебряных призеров чемпионата мира в смешанной синхронной программе.

В напряженной борьбе первое место заняли представители Беларуси, а гимнасты из Японии завоевали бронзовые медали.

Отметим, что азербайджанские гимнасты продолжают выступления на чемпионате мира и в других программах.

Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира (ФОТО)
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира (ФОТО)
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира (ФОТО)
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира (ФОТО)

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