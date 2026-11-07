Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - На чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, проходящем в китайском городе Нанкин, сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, представители страны Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов успешно выступили в решающем этапе соревнований в смешанной синхронной программе по прыжкам на батуте.

Дуэт брата и сестры набрал в финале 52,010 балла и завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Благодаря этому результату Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов впервые вошли в число серебряных призеров чемпионата мира в смешанной синхронной программе.

В напряженной борьбе первое место заняли представители Беларуси, а гимнасты из Японии завоевали бронзовые медали.

Отметим, что азербайджанские гимнасты продолжают выступления на чемпионате мира и в других программах.