Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания Агдамской районной центральной больницы на 210 коек.

Министр здравоохранения Анар Байрамов проинформировал главу государства о ходе строительных работ.

Было отмечено, что на территории общей площадью более 6 гектаров возводятся главное здание больничного комплекса, дополнительные корпуса, а также вспомогательные постройки и сооружения. В больничном комплексе будут функционировать административное, приемное, сердечно-сосудистое отделения, отделения скорой медицинской помощи, терапии, кардиологии, хирургии, травматологии-ортопедии, офтальмологии, ЛОР, педиатрии и другие. Здесь также предусматривается создание функциональной и детской поликлиник, клинико-диагностической лаборатории, отделений лучевой диагностики, гемодиализа, физиотерапии и медицинской реабилитации. Больница будет оснащена медицинским оборудованием, отвечающим современным стандартам.