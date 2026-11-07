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Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)

Политика Новость 7 ноября 2026 12:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания Агдамской районной центральной больницы на 210 коек.

Министр здравоохранения Анар Байрамов проинформировал главу государства о ходе строительных работ.

Было отмечено, что на территории общей площадью более 6 гектаров возводятся главное здание больничного комплекса, дополнительные корпуса, а также вспомогательные постройки и сооружения. В больничном комплексе будут функционировать административное, приемное, сердечно-сосудистое отделения, отделения скорой медицинской помощи, терапии, кардиологии, хирургии, травматологии-ортопедии, офтальмологии, ЛОР, педиатрии и другие. Здесь также предусматривается создание функциональной и детской поликлиник, клинико-диагностической лаборатории, отделений лучевой диагностики, гемодиализа, физиотерапии и медицинской реабилитации. Больница будет оснащена медицинским оборудованием, отвечающим современным стандартам.

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы (ФОТО)

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