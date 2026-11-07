Взрывной ритм и пластика Bolero X покорили Баку

БАКУ /Trend Life/ — 5-6 ноября в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) Шахар Биньямини представил на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра программу "New Earth // Bolero X". Об этом сообщает корреспондент Trend.

Шахар Биньямини — известный израильский хореограф и танцовщик. В своих работах он исследует выразительные средства современного танца, язык человеческого тела и его способность передавать эмоции и мысли. Сегодня он возглавляет House of Dance Company в Беэр-Шеве и сотрудничает с танцовщиками и балетными труппами разных стран.

В постановке "New Earth" через разнообразную пластику, сложные ритмические и темповые переходы и музыкальное сопровождение воплощены размышления о человеческом становлении, поиске единства и гармонии, стремлении человека выпрямиться и обрести внутреннюю свободу.

Сцена пуста, её поверхность покрыта песком. Она напоминает первозданное пространство, где ещё не ступала нога человека. На ней появляются почти обнажённые существа, пока ещё мало похожие на людей. Передвигаясь на полусогнутых ногах, они осторожно вступают в это пространство, а порой буквально вползают в него, словно впервые осваивая незнакомый мир.

Песок поднимается над сценой, образуя лёгкую дымку и создавая ощущение почти космического пространства. Так начинается рождение нового человека. Танцоры переплетаются, образуя единое целое, а затем вновь расходятся, разбегаясь по сцене. Движения танцовщиков то резкие, прерывистые, почти конвульсивные, то постепенно переходят в сомнамбулические, плавные и текучие, словно разворачивающиеся в замедленной съёмке.

Меняется не только характер движений, но и музыкальная ткань спектакля - от размеренных ударов и тонкого звучания свирели к протяжной восточной мелодии, словно пришедшей из глубины веков, а затем — к хоровому звучанию, в котором слышится что-то молитвенное. И вот на сцене остаются двое, слившиеся в нежном, безмолвном объятии. Музыка обрывается, и наступает тишина…

Иное настроение и другую природу движения раскрыла вторая постановка вечера — Bolero X, созданная на музыку знаменитого произведения Мориса Равеля. Композитор называл свое "Болеро" произведением с гипнотическим, почти монотонным ритмом, который, по одной из версий, был навеян шумом работающих фабричных машин. В интерпретации Шахара Биньямини этот повторяющийся ритм объединяет танцовщиков, но не лишает каждого из них индивидуальности.

По мере развития действия повторяющийся ритм не теряет своей силы, а словно подталкивает танцовщиков к всё большей физической отдаче, превращая сцену в единый пульсирующий организм.

Перед началом выступления Шахар Биньямини поделился впечатлениями от новой встречи с Баку, рассказал о создании собственной версии "Болеро" и сотрудничестве с азербайджанскими артистами. О том, как проходила подготовка к спектаклю и взаимодействие с труппой, рассказала Лейли Мишина — хореограф и преподаватель Бакинской хореографической академии, одна из пяти азербайджанских танцовщиц, приглашённых для участия в постановке.

По словам Биньямини, город продолжает развиваться, и ему очень приятно возвращаться сюда. Хореограф признался, что ему нравятся местные жители, культура, кухня и атмосфера Баку. Он также обратил внимание на заметные перемены в облике города, подчеркнув, что Баку становится всё более современным и открытым.

Отдельная часть беседы была посвящена постановке "Bolero X" и её связи с известной версией Мориса Бежара. Отвечая на вопрос, стал ли его спектакль своеобразным диалогом с работой знаменитого хореографа или самостоятельной интерпретацией, Биньямини признался, что прежде всего его всегда привлекала сама музыка Равеля.

"Она по-настоящему монументальна. В ней есть нечто очень первобытное, даже племенное, особенно в ритме, а также множество оркестровых пластов", — поделился хореограф. Версия Бежара, по его словам, стала одним из главных источников вдохновения и во многом повлияла на его собственную любовь к танцу и хореографии.

По словам Биньямини, идея возникла неожиданно во время его творческой поездки в Сеул, где ему предстояло поставить хореографическую композицию для 80 танцовщиков. Он пробовал разную музыку, но долго не мог найти ту, которая подошла бы к его замыслу. "В какой-то момент я включил "Болеро" просто для эксперимента, чтобы посмотреть, что получится. И вдруг что-то действительно совпало: музыка, танцовщики и мои хореографические идеи нашли общий язык", — вспоминал он.

Говоря о творческих ориентирах, Шахар Биньямини рассказал, что его давней мечтой было стать танцовщиком Batsheva Dance Company. Ему удалось осуществить её, и сегодня он по-прежнему считает этот коллектив одним из самых интересных, живых и динамичных. Не менее интересна ему работа с крупными балетными труппами. В частности, он рассказал о предстоящем сотрудничестве с Парижской оперой, которое также стало осуществлением давней мечты.

Говоря о своих впечатлениях от Баку, Шахар Биньямини отметил, что город продолжает развиваться и ему очень приятно возвращаться сюда. Биньямини отметил, что для него важно предоставлять местным артистам возможность выступать на профессиональной сцене в рамках международного танцевального фестиваля. Он признался, что был приятно удивлён тем, насколько быстро проходила совместная работа, а также увлечённостью, преданностью делу и талантом девушек.

"Для меня большая честь, что мои работы становятся местом встречи танцовщиков со всего мира", — подчеркнул хореограф.

Лейли Мишина, отвечая на вопрос о взаимодействии двух коллективов, отметила, что на совместную работу с труппой было отведено совсем немного времени. Несмотря на столь короткий срок подготовки, она считает, что объединение прошло успешно и артистам удалось найти общий язык на сцене.

"Сама труппа потрясающая, артисты, которые входят в компанию, находятся действительно на очень высоком уровне. Все талантливые ребята, и для нас большая честь танцевать с ними на одной сцене", — поделилась она.

Говоря о значении подобного сотрудничества для азербайджанской танцевальной школы, Мишина подчеркнула, что такие проекты очень важны По её мнению, подобных творческих проектов должно быть больше, поскольку они дают местным артистам возможность профессионально развиваться, перенимать опыт зарубежных коллег и применять полученные знания в дальнейшей работе.

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