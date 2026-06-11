Азербайджан и Эстония провели политические консультации

БАКУ /Trend/ - 11 июня в Баку состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Эстонской Республики.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а эстонскую – заместитель министра иностранных дел Мартин Роджер.

В рамках консультаций был рассмотрен текущий статус политических отношений между Азербайджаном и Эстонией, и особо отмечена роль взаимных визитов и встреч на международных площадках в обеспечении непрерывности двустороннего диалога. Было выражено удовлетворение по поводу открытия посольства Эстонской Республики в Азербайджанской Республике.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние сотрудничества в экономической, гуманитарной и образовательной сферах, а также перспективы его дальнейшего развития. Также состоялся обмен мнениями по стратегическим проектам в области энергетики и транспорта, реализуемым по инициативе и при активном участии Азербайджана, а также по перспективам сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений, а также масштабные работы по восстановлению и реконструкции и меры по разминированию, проводимые на освобожденных территориях.

Кроме того, в центре внимания были и другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.