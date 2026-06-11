Премьер-министр Албании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Республики Албания Эди Рама направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и Вашему народу поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.
Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за сотрудничество между нашими странами, находящееся на превосходном уровне. Вновь подтверждаю неизменную готовность к дальнейшему расширению двусторонних связей.
Желаю Вашей стране постоянного прогресса, прошу принять мое высочайшее почтение к Вашему превосходительству".