  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Премьер-министр Албании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 11 июня 2026 21:52 (UTC +04:00)
Премьер-министр Албании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Официальный сайт Премьер-министра Республики Албания
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Республики Албания Эди Рама направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за сотрудничество между нашими странами, находящееся на превосходном уровне. Вновь подтверждаю неизменную готовность к дальнейшему расширению двусторонних связей.

Желаю Вашей стране постоянного прогресса, прошу принять мое высочайшее почтение к Вашему превосходительству".

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости