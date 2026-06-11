Вице-президент Палестины направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Государства Палестина Хусейн аль-Шейх направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

С большим удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность за принципиальную поддержку Азербайджаном палестинского вопроса, а также за прочные дружественные отношения между нашими странами, сформированные на основе взаимного уважения, солидарности и сотрудничества.

Вновь подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений, а также расширению сотрудничества и координации во всех сферах в целях служения взаимным интересам и благополучию наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, желаю Азербайджанской Республике постоянного прогресса и процветания, выражаю Вам высочайшее почтение".