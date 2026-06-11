Ведущие СМИ Японии широко осветили стратегическую роль Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 10 июня 2026 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершил визит в Японию. Этот визит стал первым визитом министра иностранных дел страны в Японию за последние 17 лет.

Заявления министра иностранных дел Японии о стратегической важности нашей страны, ее роли в обеспечении энергетической безопасности и региональной стабильности были широко растиражированы ведущими японскими медиа.

В рамках визита глава МИД Джейхун Байрамов провел встречи с министром иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги, председателем и членами японско-азербайджанской парламентской лиги дружбы, а также выступил на мероприятии в Японском институте международных отношений. По итогам визита было опубликовано совместное сообщение для прессы министерств иностранных дел двух стран.

Материалы о визите опубликовали такие авторитетные средства массовой информации, как Nikkei Shimbun, Jiji Press, Kyodo News и другие ведущие издания.

В публикациях подчеркивалось, что в следующем году стороны отметят 35-летие установления дипотношений, и выражалась взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии азербайджано-японского партнерства и углублении дружеских связей.

Японская сторона выразила признательность Азербайджану за поддержку, оказанную при эвакуации японских граждан из Ирана на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке.

В новостях детально освещался интерес Токио к расширению сотрудничества в области энергетической безопасности, экономического взаимодействия, межчеловеческих контактов, декарбонизации, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и инвестиций.

Говоря об Азербайджане как об одном из ведущих мировых производителей сырой нефти и природного газа, японский министр Мотеги заявил, что «Азербайджан является важной страной с точки зрения энергетической безопасности и региональной стабильности, а также ключевым партнером Японии». Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества между двумя государствами.

В прессе отмечалось, что в условиях растущей неопределенности с поставками сырой нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке Япония проводит политику диверсификации энергетических источников. В рамках этого курса в мае танкер с азербайджанской нефтью прибыл в город Йокогама.