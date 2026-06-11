Султан Брунея поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Султан Бруней-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

Рад выразить Вам, Правительству и народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Я очень высоко ценю искренние дружественные отношения, существующие между Бруней-Даруссаламом и Азербайджанской Республикой уже более тридцати лет. Выражаю надежду на дальнейшее развитие этих важных связей между нашими странами как на двусторонней основе, так и на международном уровне, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Пусть Всемогущий Аллах ниспошлет Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – постоянный прогресс и благополучие".