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Султан Брунея поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 11 июня 2026 15:48 (UTC +04:00)
Султан Брунея поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Султан Бруней-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

Рад выразить Вам, Правительству и народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Я очень высоко ценю искренние дружественные отношения, существующие между Бруней-Даруссаламом и Азербайджанской Республикой уже более тридцати лет. Выражаю надежду на дальнейшее развитие этих важных связей между нашими странами как на двусторонней основе, так и на международном уровне, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Пусть Всемогущий Аллах ниспошлет Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – постоянный прогресс и благополучие".

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