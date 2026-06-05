Снижение уровня Каспия вызывает серьезную обеспокоенность - Рауф Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемое в последние годы снижение уровня Каспийского моря вызывает серьезную обеспокоенность.

Как сообщает Trend, об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев в своем выступлении на мероприятии, организованном в рамках международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды (WED) - 2026.

"Его последствия уже ощущаются в прибрежных экосистемах, экономической деятельности и жизни местных общин. Исследования причин снижения уровня моря продолжаются. Изучается влияние таких факторов, как изменение климата, речные стоки, гидрологические процессы и водопользование. По этим вопросам существуют различные научные подходы, и по мере продолжения исследований наши знания расширяются", - сказал он.

По словам замминистра, цель сегодняшней встречи заключается в обмене научными знаниями, обсуждении различных подходов и определение возможностей для сотрудничества.

"В последние годы вопрос снижения уровня Каспийского моря стал занимать все больше места в международной повестке дня. Высокоуровневый министерский диалог, проведенный в Баку в рамках COP29, внес вклад в усиление внимания к этой проблеме. В продолжение этого Секретариатом Тегеранской конвенции был подготовлен План действий, определяющий направления будущего сотрудничества. Азербайджан также продолжает свою деятельность в этом направлении. Созданы двусторонние экспертные рабочие группы по вопросам снижения уровня Каспийского моря. Эти платформы служат обмену информацией и опытом, развитию научного сотрудничества. В предстоящий период особое значение имеет усиление научных исследований, наблюдений и обмена данными, а также расширение сотрудничества между прикаспийскими государствами. Азербайджан и впредь будет поддерживать диалог, сотрудничество и совместную деятельность в вопросах, связанных с Каспием. Мы верим, что основанный на науке подход и взаимное доверие помогут найти общие решения касательно будущего Каспия", — отметил он.