Современные стратегии против колониализма включают дипломатию, протесты и международную адвокацию - Аббас Аббасов

БАКУ/ Trend/ - Современные стратегии против колониализма включают дипломатию, протесты и международную адвокацию.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, выступая сегодня на международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство», проходящей в Баку.

Он отметил, что современные движения за свободу, мобилизуя местное население, укрепляют национальную идентичность в противостоянии колониальной эксплуатации. В этой борьбе предпринимаются стратегические шаги - дипломатические усилия, протестные акции и международная адвокация против колониальных властей.

А. Аббасов также рассказал о деятельности Бакинской инициативной группы за последние два года:

"Мы сосредоточились на роли неправительственных организаций в борьбе против колониализма. За последние два года было организовано более 35 международных конференций, проведено около 150 исследований ресурсов и опубликовано свыше 40 отчетов".

Он подчеркнул, что считает большим достижением включение в программу Генерального секретаря ООН отчета, представленного на форуме для людей африканского происхождения в апреле 2025 года.