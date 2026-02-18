Развитие Среднего коридора сыграло большую роль в интеграционных процессах между Азербайджаном и ЦА - Фариз Исмаилзаде

БАКУ /Trend/ – Развитие Среднего коридора сыграло большую роль в интеграционных процессах между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, проректор Университета ADA, директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам, политическая, экономическая и гуманитарная помощь способствовали укреплению связей Азербайджана с центральноазиатскими странами.

"Очень большую роль в наших интеграционных процессах сыграло развитие Среднего коридора, поскольку последние четыре года российские железные дороги находятся под санкциями. Транспортация европейских продуктов в Китай и в Среднюю Азию через российские железные дороги усложнилась", - сказал Ф.Исмаилзаде.

Он добавил, что Иран уже более 20 лет находится под санкциями и, соответственно, Средний коридор - маршрут через Баку и Алят, связывающий порты с Актау и Туркменистаном - стал ключевым интеграционным звеном для развития отношений.

"Хочу подчеркнуть, что Азербайджан уделяет все больше внимания направлению Китая. В апреле прошлого года Президент Ильхам Алиев посетил Китай с государственным визитом, где был подписан договор о стратегическом партнерстве", - отметил он.

В то же время Фариз Исмаилзаде подчеркнул, что развитие азербайджано-китайских отношений также влияет на укрепление интеграционных процессов в Центральной Азии.

"Для доступа к китайским рынкам Азербайджан должен проходить через Центральную Азию. А это означает развитие инфраструктурных и транспортных проектов, энергетических проектов и совместных инвестиций. Поэтому Азербайджан сейчас имеет двусторонние инвестиционные фонды с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, которые активно способствуют укреплению экономических связей", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что стороны инвестируют в совместные экономические проекты и производство.

"В Карабахе уже работает совместная узбекско-азербайджанская текстильная фабрика. Есть множество планов на будущее. Эти процессы показывают, что интеграция с Центральной Азией для Азербайджана это не просто пафосные политические лозунги. Это конкретная интеграция в экономических, транспортных и энергетических проектах. И это все влияет на формат C6.

Формат C6 имеет большую перспективу, если уделять внимание укреплению его институтов. В этом случае он сможет стать хорошим примером, как Организация тюркских государств, которая тоже начиналась как гуманитарная платформа — достаточно слабая форма интеграции, но впоследствии мы увидели сильный процесс институционализации и развитие различных механизмов сотрудничества", - заключил Фариз Исмаилзаде.