Азербайджан был представлен на заседании Группы по автомобильному транспорту МТФ (ФОТО)



БАКУ /Trend/ - В Париже прошло заседание Группы по автомобильному транспорту в рамках Международного транспортного форума (МТФ). В мероприятии от страны участвовали представители министерства цифрового развития и транспорта и Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в ходе обсуждений были рассмотрены работы и будущие приоритеты в рамках многосторонней системы квот Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Проведен обмен мнениями по вопросам более эффективной организации международных грузоперевозок, адаптации к современным требованиям и обеспечению устойчивого развития.

На заседании были обсуждены проектные документы по правилам присоединения новых участников к многосторонней системе квот ЕКМТ, внедрению лицензий для транспортных средств с нулевыми выбросами с 2027 года, а также достигнут значительный прогресс в расширении функциональности цифровой системы ЕКМТ.

Азербайджанская делегация отметила, что расширение географии многосторонней системы квот имеет стратегическое значение для укрепления международных транспортных связей, повышения эффективности перевозок и более продуктивного использования разрешений. Эти изменения упростят межрегиональные грузоперевозки, увеличат эффективность транспортных коридоров и усилят устойчивость глобальных цепочек поставок.

Кроме того, было подчеркнуто, что расширение многосторонней системы квот входит в число приоритетных направлений, определённых Азербайджаном в рамках его председательства в МТФ.