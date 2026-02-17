В Азербайджане разрабатывается система переноса мобильных номеров между операторами

БАКУ /Trend/ - Агентство информационных и коммуникационных технологий Азербайджана начало разработку системы переноса мобильных номеров (портал СПМН) между операторами.

Как сообщает Trend, об этом говорится в годовом отчете Агентства за 2025 год.

В отчете отмечается, что портал СПМН является основной частью системы переноса мобильных номеров и представляет собой платформу, выполняющую функцию переноса мобильных номеров между оператором и абонентом.

То есть, портал СПМН - это электронный сервис, обеспечивающий перенос мобильных номеров из сети одного оператора в сеть другого. Этот электронный сервис позволяет абонентам свободно выбирать своих операторов без изменения своих мобильных номеров и обеспечивает более быструю, прозрачную и эффективную реализацию этого процесса.

Портал, выступая в роли единого интерфейса для мобильных операторов и абонентов, переносит процесс переноса номеров в цифровую среду. В настоящее время ведется работа по разработке системы в виде электронного сервиса, и ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

