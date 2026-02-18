Центральная Азия вышла на качественно новый этап своего развития - Азамат Сулиманов

БАКУ/ Trend/ - Если взглянуть на Центральную Азию, становится очевидно, что регион сегодня вышел на качественно новый этап своего развития.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Азамат Сулиманов в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По его словам за короткое время Центральная Азия прожила путь от диалога к реальному партнерству: "Были урегулированы территориальные вопросы, открыты границы, налажено сотрудничество в энергетике, транспорте, торговле. Ключевую роль в этом процессе сыграли консультативные встречи глав государств Центральной Азии, которые выступили важной опорой архитектуры регионального сотрудничества".

А.Сулиманов подчеркнул, что эти встречи доказали свою эффективность как инструмент прямого и системного диалога лидеров стран.

"Считаю, что присоединение Азербайджана к этому формату позволяет говорить о качественном переосмыслении регионального пространства, в котором Каспий перестает быть границей и становится связующим элементом. Это, в свою очередь, несет за собой сопряжение транспортных коридоров, энергетических маршрутов и экономических интересов" - отметил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что это способствует усилению межрегиональной взаимосвязанности между Центральной Азией и Южным Кавказом, а также укреплению международной субъектности региона.