Увеличился транзит ненефтяных грузов через порт Бушер в Иране

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (с 21 марта 2025 года) транзит ненефтяных грузов через порт Бушер в южной иранской провинции Бушер увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление начальника Управления портов и морского транспорта провинции Бушер Сиаваша Эркомандзаде для местных СМИ.

По его словам, за указанный период через порт Бушер было провезено транзитом 6,43 тысячи тонн ненефтяных грузов.

Эркомандзаде также сообщил, что за этот период в порту Бушер было обработано 3,78 миллиона тонн нефти и ненефтяных грузов, 52,8 тысячи контейнеров TEU.

«За указанный период в порт Бушер зашло и вышло 4,63 тысячи судов. Это показывает рост на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.

Отметим, что с начала текущего иранского года (с 21 марта 2025 года) в портах провинции Бушер было обработано 39,5 миллиона тонн нефти и ненефтяных грузов.