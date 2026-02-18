Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Норвежская тайна на бакинской сцене

Культура Материалы 18 февраля 2026 14:56 (UTC +04:00)
Норвежская тайна на бакинской сцене

Читайте Trend в

Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - 21 февраля в 19:00 по инициативе Бакинского общества современной музыки и при участии оркестра Cadenza состоится очередной концерт под названием "Память #4", сообщает Trend Life.

Концерт пройдет в Международном центре мугама. В программе вечера прозвучат: Соната для скрипки и фортепиано и Струнный квартет № 2 великого азербайджанского композитора Гара Гараева, "Элегия" Игоря Стравинского, произведение "Ohne" (Без) Хайяма Мирзазаде, пьеса "Тайна" из цикла «Лирические пьесы» Эдварда Грига, а также сочинение "last postlude-post..." Фараджа Караева.

Отметим, что пьеса "Тайна" из цикла «Лирические пьесы» Эдварда Грига прозвучит в обработке композитора Аяза Гамбарли в исполнении оркестра Cadenza.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости