Норвежская тайна на бакинской сцене

БАКУ /Trend Life/ - 21 февраля в 19:00 по инициативе Бакинского общества современной музыки и при участии оркестра Cadenza состоится очередной концерт под названием "Память #4", сообщает Trend Life.
Концерт пройдет в Международном центре мугама. В программе вечера прозвучат: Соната для скрипки и фортепиано и Струнный квартет № 2 великого азербайджанского композитора Гара Гараева, "Элегия" Игоря Стравинского, произведение "Ohne" (Без) Хайяма Мирзазаде, пьеса "Тайна" из цикла «Лирические пьесы» Эдварда Грига, а также сочинение "last postlude-post..." Фараджа Караева.
Отметим, что пьеса "Тайна" из цикла «Лирические пьесы» Эдварда Грига прозвучит в обработке композитора Аяза Гамбарли в исполнении оркестра Cadenza.
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
