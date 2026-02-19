Нахчыванская железная дорога как новый элемент транскаспийской связности ЕС

БАКУ/Trend/ - 29 января 2026 года Европейский союз и Азербайджан сделали важный шаг в укреплении экономического сотрудничества, объявив о совместной подготовке технико-экономического обоснования проекта железной дороги в Нахчыване. Этот проект является частью более масштабной инициативы ЕС Global Gateway и недавно представленной Программы межрегиональной взаимосвязанности, нацеленной на создание устойчивых и надежных связей в сферах транспорта, энергетики, цифровых технологий и торговли.

Железная дорога в Нахчыване станет стратегическим элементом Транскаспийского транспортного коридора, соединяющего Европу и Центральную Азию. Согласно данным Еврокомиссии, использование этого маршрута позволит сократить время транзита между Европой и Центральной Азией до 15 дней. Это не просто ускорение логистики - это создание новых экономических потоков, возможностей для торговли, инвестиций и расширения сотрудничества между странами региона.

Для Азербайджана проект железной дороги - это шанс диверсифицировать экономику, создать рабочие места, развивать сельские территории и укрепить региональную связность. Проект способствует повышению мобильности населения и грузов, улучшению транспортной инфраструктуры и формированию новых маршрутов для внутренней и международной торговли.

Для Европейского союза это возможность снизить зависимость от отдельных маршрутов и укрепить экономические связи с Евразией, поддерживая одновременно региональную стабильность. ЕС рассматривает проект как инструмент, который превращает геополитические обязательства в конкретные инфраструктурные решения, что особенно важно на фоне стремления укрепить мирное сотрудничество в Южном Кавказе. Транскаспийский коридор и Нахчыванская железная дорога создают модель региональной интеграции, которая может быть полезна и другим странам Евразии.

Новые транспортные маршруты позволяют странам Центральной Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы быстрее подключаться к рынкам Европы и Азии, сокращая логистические издержки и открывая возможности для диверсификации экспортных потоков. Кроме того, проект стимулирует инновационные финансовые инструменты и развитие «мягкой» инфраструктуры, включая гармонизацию регулирования, стандартизацию процедур и подготовку специалистов, что создает платформу для долгосрочного сотрудничества между государствами и бизнесом.

Таким образом, железная дорога в Нахчыване не ограничивается транспортной функцией. Она создает экономический мультипликатор: новые рабочие места в строительстве и логистике, привлечение инвестиций, развитие смежных отраслей, т.е. от складской инфраструктуры до цифровых технологий. Диверсификация экономики и развитие региональной связности помогут Азербайджану и соседним странам увеличить конкурентоспособность и устойчивость своих экономик.

Проект железной дороги в Нахчыване - это больше, чем локальная инфраструктурная инициатива. Он демонстрирует, как стратегические инвестиции в транспорт и логистику могут укреплять мир, создавать экономические возможности и способствовать региональной интеграции. Такой подход выгоден не только Азербайджану и ЕС, но и всем странам, заинтересованным в устойчивом экономическом росте, стабильности и развитии транзитных коридоров между Европой и Азией.