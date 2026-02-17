Азербайджан и ОАЭ достигли предварительной договорённости о подписании меморандума в агросфере

БАКУ /Trend/ - Между министерством сельского хозяйства Азербайджана и министерством по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) достигнута предварительная договорённость о создании совместной рабочей группы с целью расширения сотрудничества в аграрной сфере, а также о подготовке и подписании меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, эти вопросы были обсуждены на встрече с делегацией во главе с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амной бинт Абдуллой Аль Дахак Аль Шамси, находящейся с визитом в Азербайджане.

"Приветствуя гостей, министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов отметил наличие значительного потенциала для развития сотрудничества между двумя странами. По его словам, проведённые обсуждения позволяют изучить перспективы взаимодействия в аграрной сфере и сформировать новые партнёрские отношения между Азербайджаном и ОАЭ. Было подчеркнуто, что важно наладить регулярный обмен информацией об экспортно-ориентированной продукции, а также изучить возможности взаимного участия в международных выставках, проводимых в обеих странах. Меджнун Мамедов также подчеркнул необходимость формирования правовой базы для расширения сотрудничества по конкретным направлениям", - говорится в сообщении.

Согласно информации, поблагодарив за тёплый приём, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси заявила, что её страна заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере. Она отметила важность развития международного сотрудничества для создания более надёжной глобальной цепочки поставок продовольствия и положительно оценила проведённые в Баку встречи.

"В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам увеличения товарооборота сельскохозяйственной продукции между Азербайджаном и ОАЭ, возможностей инвестирования в животноводство и другие направления сельского хозяйства, внедрения новых технологий в аграрной сфере и другим темам.

По итогам встречи была достигнута предварительная договорённость о создании совместной рабочей группы для расширения сотрудничества в аграрной сфере, а также о подготовке и подписании меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства между Азербайджаном и ОАЭ", - сообщает министерство.