В Берлине подписан меморандум между киноструктурами Азербайджана и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на 76-м Берлинском международном кинофестивале (Berlinale), проходящем с 12 по 22 февраля. В рамках визита делегация страны проводит рабочие встречи и переговоры, направленные на расширение международного признания национального кинематографа и развитие сотрудничества в этой сфере.

В ходе этих мероприятий в Азербайджанском культурном центре в Берлине был подписан меморандум между Азербайджанским агентством кино (ARKA), действующим в ведении министерства культуры Азербайджана, и Национальным киноцентром Грузии, сообщили Trend Life в пресс-службе ARKA.

Меморандум направлен на совершенствование механизмов совместного кинопроизводства (co-production), предоставление совместных услуг для местных и зарубежных кинопроизводителей, увеличение количества проектов, отражающих культурные ценности обеих стран.

Документ подписали генеральный директор ARKA Рашад Азизов и генеральный директор Национального киноцентра Грузии Мамука Блиадзе. В меморандуме предусмотрено, что для реализации положений документа стороны заключат соответствующие соглашения о сотрудничестве.

