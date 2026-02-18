Азербайджан последовательно расширяет и углубляет сотрудничество с Центральной Азией - Роза Байрамлы

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы последовательно расширяется и углубляется по целому ряду направлений, начиная от торговли и инвестиций до энергетики, промышленной кооперации, гуманитарных связей и, что особенно важно, развития региональной связанности.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил старший советник Центра анализа международных отношений Роза Байрамлы в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

По ее словам это взаимодействие носит не эпизодический, а системный характер: оно опирается на регулярный политический диалог и на растущую практическую заинтересованность бизнеса в устойчивых и предсказуемых каналах кооперации.

"На этом фоне транспортно-логистическая повестка приобретает особую актуальность. В современных геополитических реалиях инфраструктура и логистика рассматривается не просто как экономический инструмент, но и фактор устойчивости. Так, данная сфера взаимодействия особо влияет на способность государств и компаний поддерживать внешнеторговые и транзитные потоки, снижать издержки и риски, обеспечивать диверсификацию маршрутов и сохранение конкурентоспособности. Поэтому разговор о транспорте сегодня — это разговор о стабильности цепочек поставок, доверии рынка к коридорам и о том, насколько регион способен предложить предсказуемый сервис связанности, а не просто маршруты на карте", - сказала она.

Старший советник отметила, что именно в этом контексте повестка C6 приобретает прикладное значение.

"Тема связанности и транспорта здесь является одной из ключевых, поскольку она напрямую касается интересов всех участников. В данном контексте затрагиваются вопросы от синхронизации инфраструктурных проектов и процедур на стыках до развития мультимодальных решений, цифровизации, устранения узких мест и формирования прозрачных коммерческих условий. Важно подчеркнуть, что эта работа ведётся как в рамках самого формата C6, так и параллельно — через двусторонние механизмы, а также трёхсторонние и многосторонние треки, также в контексте ОТГ, короче говоря в форматах, которых страны региона уточняют практические параметры сотрудничества, начиная от координации расписаний и тарифов до обмена данными и упрощения процедур", - подчеркнула Р. Байрамлы.

Говоря о двусторонних, трехсторонних и многосторонних форматах сотрудничества, Роза Байрамлы отметила, что транспортно-логистическая повестка между Азербайджаном и странами Центральной Азии уже получила институциональное измерение.

"В частности, 20 сентября 2024 года в Баку при участии Азербайджанских железных дорог, Uzbekistan Railways, а также железнодорожных администраций Кыргызстана и Таджикистана была учреждена международная ассоциация Eurasian Transport Route (ETR), задача которой состоит в формировании интегрированных логистических продуктов, унификации технологий перевозочного процесса, выработки эффективной тарифной политики, внедрении цифровых решений и оптимизации издержек, то есть создание наднациональной операционной рамки для работы «южной ветки» Среднего коридора, проходящего по территории Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии и Турции.

Параллельно продолжается работа по устранению инфраструктурных и операционных ограничений на транскаспийском стыке, критически важном для региона. На официальном уровне фиксируются как рамочные документы стратегического планирования, так и прикладные соглашения по устранению узких мест. Так, 30 сентября 2025 года был подписан план действий между железными дорогами Азербайджана, Казахстана и Грузии по устранению узких мест в рамках Среднего коридора. Это дополняет Дорожную карту по развитию Среднего коридора на 2022–2027 годы, подписанную Азербайджаном, Казахстаном и Турцией в 2022 году", - заключила она.